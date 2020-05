L'urna con le ceneri della salma di Padre Domenico (nome di battesimo Dario Lanzetta), arriverà oggi al cimitero di Sarno. Qui, il Vescovo della diocesi Nocera Sarno, monsignor Giuseppe Giudice, insieme ai parroci della Forania, e alla presenza del sindaco, Giuseppe Canfora, celebrerà all'aperto alla presenza di massimo 15 perosne, così come da normative anticontagio, la funzione religiosa per l'ultimo saluto a Padre Domenico, vittima del coronavirus.

LEGGI ANCHE Padre Domenico, una vita da missionario: l'ultimo viaggio spezzato dal coronavirus

Originario di Sarno, avrebbe compiuto 65 anni il 17 agosto prossimo. Era risultato positivo al Covid19 lo scorso 22 marzo. Si era sentito male nella cappella del convento mentre stava pregando perdendo i sensi. Attivato il protocollo Covid-19, il tampone aveva dato esito positivo. In un primo momento i sintomi non sembravano gravi ma poi le sue condizioni si erano aggravate tanto da richiedere il trasferimento e il ricovero in terapia intensiva all'ospedale Sant'Orsola di Bologna. Martedì 5 maggio il decesso. Padre Domenico era stato in missione in Colombia e in Ecuador prima di ritirarsi a San Giorgio Piacentino, in provincia di Piacenza. Il cordoglio del sindaco Canfora: "Lo ricordiamo tutti con affetto e simpatia, per la sua umanità e per la sua idea di comunità aperta e solidale. Ognuno di noi conserverà il ricordo di un uomo buono che amava la sua gente".

Ultimo aggiornamento: 11:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA