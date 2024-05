Salernio, l'ufficio centrale di Poste italiane ospita la mostra itinerante sul borgo di Atrani

Un viaggio nel fascino senza tempo dei Borghi d’Italia che prova a catturare, attraverso le immagini, la bellezza e le peculiarità dei tanti luoghi incantati di cui è ricco il Belpaese.

E non poteva certo mancare Atrani tra le bellezze della Mostra filatelica promossa da Poste Italiane in varie città, in occasione della recente pubblicazione del libro “Viaggio nei Borghi più belli d’Italia”.

La mostra itinerante, costruita sulle immagini ed i luoghi presenti nel libro, vuole condurre lo spettatore in un emozionante tour che parte dai borghi del Nord-Ovest passando per quelli del Centro ed arrivando al Sud Italia e si inserisce nell’ambito delle iniziative sostenute da Poste Italiane verso le piccole realtà locali.

Un diario di viaggio che racconta con immagini e note descrittive il nostro Paese e vuole celebrare le eccellenze del territorio, accompagnando il percorso anche con annulli e francobolli a loro dedicati.

La tappa salernitana della Mostra sarà ospitata presso l’Ufficio Postale di Salerno centro, in corso Garibaldi 203, dal 27 al 31 maggio, dove nell’occasione sarà disponibile anche un annullo speciale e si potrà acquistare il libro stesso.