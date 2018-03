«Ab-Battipaglia»: alberi abbattuti, scatta la protesta

Venerdì 9 Marzo 2018, 19:32 - Ultimo aggiornamento: 09-03-2018 19:32

Qualcuno l’ha già ribattezzata “ab-Battipaglia”, dopo l’ennesimo taglio di alberi. Oggi pomeriggio, dopo un nuovo incidente, altre piante secche sono state rimosse da piazza Amendola.«La caduta di un grosso ramo di un platano oggi a Battipaglia, in piazza Amendola, ha rivelato una situazione di inaspettata pericolosità dell’albero - ha detto l’assessore all’ambiente, Stefania Vecchio - Tale circostanza ha indotto il settore pubblica incolumità ad assumere la decisione di tagliare quell’albero ammalato e marcio, unitamente ad altri presenti in sito». Durante il pomeriggio, infatti, una squadra di tecnici comunali ha provveduto a falcidiare le piante che un tempo abbellivano la piazza centrale della città, prospiciente la storica scuola “E. De Amicis”. Non sono mancate le proteste sui social network, dove qualcuno ha ironizzato sul nome della città, storpiandolo in “ab-Battipaglia”.Anche per questo, probabilmente, l’assessore Vecchio ha utilizzato i social per rispondere: «Tale decisione è apparsa inevitabile per scongiurare il verificarsi di ulteriori analoghi episodi - ha concluso - Nuovi alberi, però, verranno piantati al più presto per sostituire la vegetazione».Una polemica, quelle del verde battipagliese, che dura da tempo. In mancanza di fondi per la manutenzione del verde pubblico, l’Ente ha dovuto provvedere a diversi abbattimenti. E, per ogni pianta che cade al suolo, inevitabile lo stuolo di proteste. Era già capitato in occasione di analoghi abbattimenti in piazza Amendola, ma anche per uno storico abete argentato in via Adige.