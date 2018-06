Abbandona moglie e figli senza pagare il mantenimento: finisce a processo

Martedì 5 Giugno 2018, 14:14 - Ultimo aggiornamento: 05-06-2018 14:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANGRI. Niente soldi per il mantenimento, né alcuna cura per il sostentamento e i mezzi di sussistenza alla famiglia, dopo la separazione dalla moglie. Con queste accuse, finisce a processo un uomo di 58 anni. Secondo denuncia, l’uomo aveva precedentemente abbandonato il domicilio familiare, di punto in bianco, mettendo fine alla sua relazione e lasciando senza un riferimento alcuno i suoi congiunti, dopo aver portato avanti, come si legge nel capo d’accusa, «condotte contrarie alla morale».Da qui, dopo la denuncia sporta dalla ex coniuge rimasta sola, senza soldi né mezzi di alcun tipo per provvedere alla vita quotidiana e ai fabbisogni dei figli minori, è arrivata la relativa indagine svolta dalla Procura di Nocera Inferiore, con il decreto penale di condanna previsto dalla normativa emesso nei suoi confronti, per oltre 5000 euro di multa, convertiti in una opposizione con successiva fissazione del processo davanti al giudice del Tribunale monocratico di Nocera Inferiore. L’uomo, residente ad Angri e senza precedenti, affronterà il giudizio: le vicende contestate comprendono un periodo di riferimento da febbraio 2016 ad oggi, con una decisione covata nel suo intimo e infine esplosa, di colpo, con un addio brusco, senza avvisi né preoccupazioni, scomparendo completamente dalla vita dei suoi, lasciati senza versamenti di assegni né contanti per la sussistenza.