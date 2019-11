© RIPRODUZIONE RISERVATA

Invece di andare a scuola , come tutti i suoi coetanei, trascorre le giornate a casa a giocare alla playstation oppure in strada a fumare.e il suo banco è quasi sempre vuoto. È una vicenda delicatissima quella che, da mesi, è al vaglio della Procura del tribunale minorile e dei servizi sociali che stanno tentando in tutti i modi di recuperare l’adolescente reinserendolo in un normale contesto sociale.Cresciuto senza il padre e con una situazione familiare definita «multiproblematica con conseguente comportamento deviante del minore»,, già tolto alla famiglia perchè incapace di tutelarlo. La madre del ragazzino, rappresentata dall’avvocato Angelo Gesummaria, dovrà presentarsi il prossimo 14 novembre davanti al tribunale per i minori. Con lei, è stato convocato anche il compagno poiché del padre naturale dell’adolescente nessuno sa nulla. A carico della donna, denunciata per inosservanza degli obblighi scolastici, è già stato aperto un procedimento per decadenza della responsabilità genitoriale.La drammatica storia dei due fratelli, residenti entrambi a, si inserisce in un contesto di estrema ignoranza e degrado. Il più grande, nonostante abbia appena 15 anni, è già finito più volte in comunità perché armato di coltello, rapinava i coetanei di soldi e telefonini. Iscritto al primo anno dell’istituto agrario di Salerno dove aveva reso la vita impossibile ai suoi compagni di classe, nel dicembre 2016 finì in una comunità educativa su disposizione del tribunale per i minori.