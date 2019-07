Giovedì 25 Luglio 2019, 12:51

Due casi in pochi giorni, abbandonano i rifiuti in strada ma vengono incastrati dalle polizie locali, multati e anche obbligati a ripulire le aree. Non solo: a farlo con una differenziata perfetta. I fatti sono accaduti a Caggiano e Sant'Arsenio. In entrambi i casi i trasgressori sono stati scoperti e multati. A Sant'Arsenio era un abitudinario dell'abbandono selvaggio di rifiuti. A Caggiano il fatto è accaduto lungo la strada che porta a Sant'Angelo. Multe salate e lezione di civiltà per entrambi.