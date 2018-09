Giovedì 27 Settembre 2018, 20:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SARNO - Nuovo progetto per la riqualificazione di viale Margherita, la strada della frana del 5 Maggio 1998, un piano che prevede l'abbattimento dei platani. La decisione si è resa necessaria perchè gli alberi rappresenterebbero un serio pericolo rispetto alla posizione attuale ed alla nuova idea di viabilità sulla strada che conduce alla frazione di Episcopio. L'abbattimento è già partito, tagliati 5 platani, ne restano altri 13. Da più parti si sono sollevate voci di protesta, dai residenti della zona alle diverse parti politiche locali. Il piano di lavoro, però, difficilmente sarà modificato; tra l'altro prevede la piantumazione di nuovi alberi, circa 27, in posizioni più sicure.Le rassicurazioni sembrano non placare gli animi. Una nota del Movimento 5 stelle di Sarno mira a salvare i 13 platani ancora in piedi. «In un contesto come il nostro, - si legge - attraversato dal fiume più inquinato d'Europa, con un sistema di controlli inefficace a bloccare le decine di scarichi abusivi, chiediamo al Comune di Sarno maggiore rispetto per la tutela dell'ambiente e della nostra salute. Chiediamo più attenzione alla tutela della nostra aria, degli spazi verdi che sono un bene collettivo di tutti. Più attenzione verso gli alberi, esseri viventi preziosi per la nostra salute.Ogni albero abbattutto è una ferita in più inflitta a questo paese che ormai abbiamo devastato. Quello di viale Margherita era un piccolo polmone che aveva la sua importanza. Ne restano 13, lasciamoli vivere».