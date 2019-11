Ultimo aggiornamento: 06:24

Aveva adescato una 12enne a bordo della propria auto, con la scusa di un’indicazione stradale e, offrendole 10 euro, aveva tentato di estorcerle un rapporto sessuale. L’episodio si è consumato ad Olevano , lo scorso luglio, ma solo ora gli inquirenti sono riusciti a dare un nome e un volto all’autore della richiesta oscena. È finito ai domiciliari con l’accusa di prostituzione minorile, destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip del tribunale di Salerno D’Agostino. Assistito dall’avvocato Chiacchiaro, il giovane è comparso ieri davanti al giudice per l’interrogatorio di garanzia, ma si è avvalso della facoltà di non rispondere.È stata la denuncia della ragazzina, bloccata nella frazione Monticelli, a far scattare le manette ai polsi del giovane identificato dopo serrate indagini. Volto già noto alle forze dell’ordine, l’uomo già si era reso responsabile di episodi analoghi quando, a bordo della propria auto,, si abbassava i pantaloni e si masturbava davanti a loro, invitandole a salire in auto. Svariati gli episodi ricostruiti dalle denunce delle ragazzine una delle quali allertò il 113 richiedendo il pronto intervento quando, dopo essere stata molestata all’uscita di scuola, due giorni dopo subì un nuovo tentativo di adescamento.