Incendio nel centro storico di Sanza, distrutta dalle fiamme una casa in via Ombrosa. Si è temuto anche per le sorti del proprietario, un 60enne imbianchino ma l'uomo era già uscito di casa per lavoro di prima mattina. Complesso il lavoro di spegnimento dell’incendio da parte dei vigili del fuoco. L’abitazione infatti è inserita in un nucleo di fabbricati legati tra loro e c’è stato il timore che le fiamme potessero interessare anche altre abitazioni. I primi ad intervenire sul posto sono stati i carabinieri della Stazione di Sanza che hanno provveduto a far sgomberare l’area. In corso di accertamento le cause del rogo che hanno distrutto completamente l’abitazione ed hanno creato danni notevoli all’impianto elettrico della pubblica illuminazione. © RIPRODUZIONE RISERVATA