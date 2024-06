Richieste di condanna che vanno dai 10 ai 6 anni e 6 mesi di reclusione per i cinque imputati tra bidelli e personale amministrativo nel processo riguardo le presunte violenze ai bimbi della scuola materna a Coperchia. Di quattro anni, invece, è la richiesta per una maestra che è stata accusata di aver omesso il controllo sui piccoli allievi accompagnati in altre aule e permettendo così il consumarsi degli abusi. Dopo 14 anni, si avvia alla conclusione con la requisitoria del pm e ieri le discussioni di alcune parti civili (avvocati Agostino De Caro, Laura Ceccarelli e Luigi Palmieri), davanti ai giudici della seconda sezione penale del Tribunale di Salerno, il processo nato dall’inchiesta che nel 2010 travolse l’asilo ipotizzando un giro di violenze ai danni di bimbi in tenerissima età tanto che uno dei bidelli finì in carcere (fu scarcerato dal riesame una ventina di giorni dopo) e complessivamente undici persone, tra bidelli, docenti e personale amministrativo, finirono sotto inchiesta. Nel 2015 ci furono le prime archiviazioni e l’anno dopo il rinvio a giudizio di sei persone: a processo finirono, quindi, due bidelli della materna; due addetti alla pulizie; un impiegato amministrativo ed una insegnate (che non risponde degli abusi). Per l’accusa tutti, ad esclusione della maestra, sono accusati di violenza sessuale di gruppo e pedopornografia per aver costretto i bambini a subire le violenze che si sarebbero consumate nella stanza dei giochi o in bagno. Alla prossima udienza toccherà discutere ad altre parti civili e poi agli avvocati della difesa (Michele Sarno, Domenico Fasano, Gerardo Di Filippo, Cataldo Intrieri e Roberto Lanzi). C’è da dire che in una delle udienze dibattimentali sono state ascoltate, tra gli altri, due maestre che hanno spiegato ai giudici che i bidelli non rimanevano mai soli con i bambini e le porte delle aule erano tutte con i vetri trasparenti da cui si vedevano anche i bagni. Inoltre i piccoli alunni non venivano mai lasciati da soli con i collaboratori scolastici visto che non c’era un servizio di pre accoglienza, ma entravano quando le maestre erano già presenti a scuola oltre a tutte le attività compreso la mensa. E a frequentare la scuola materna erano un centinaio di bambini, ma le accuse sono state mosse tutte dai genitori di un’unica classe.

Insomma durante il dibattimento alcune testimonianze hanno fatto traballare un bel po' le accuse formulate dalla procura per le presunte violenze confermate dai piccoli nel corso di un incidente probatorio: ora saranno i giudici dibattimentali, una volta terminate tutte le arringhe, a vagliare il materiale probatorio raccolto durante il processo ed emettere la sentenza.