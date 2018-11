Domenica 11 Novembre 2018, 06:35

Avrebbe abusato della nipotina di soli 10 anni, per più tempo, dal 2015 fino al 2017, fino a quando i carabinieri non lo arrestarono insieme alla madre della stessa piccola. Quest’ultima, sospettata di essere stata a conoscenza di quelle violenze, ma di non essere intervenuta a difesa della figlia. Ora la Procura di Nocera Inferiore ha mandato entrambi a processo con giudizio immediato. Gli imputati sono un uomo di 69 anni e una donna, di 33. Il primo, nonno della vittima e la seconda, madre della minorenne. I fatti si sarebbero consumati a Roccapiemonte, in un condominio. A far scattare l’indagine fu una relazione degli assistenti sociali, finita nelle mani del sostituto procuratore Gaetana Amoruso. Le indagini dei carabinieri della polizia giudiziaria condussero all’arresto dei due, la scorsa estate. E anche se il Riesame, dopo qualche mese, ritenne di liberare la madre per mancanza di elementi che provassero la sua complicità con il padre, la procura ha mantenuto un’idea differente. E cioè, quella che la donna non avrebbe impedito che venissero compiuti atti di natura sessuale sulla propria figlia. Per il sostituto procuratore la donna si sarebbe contraddetta più volte quando fu interrogata.