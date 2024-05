Sono stati 102, nel 2023, i reati contro la tutela del territorio, ossia abusi edilizi, nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. A questo dato vanno aggiunti i 58 reati di abusi edilizi già riscontrati nei primi mesi del 2024. Dati che emergono dal report dei carabinieri forestali del Parco, diretti dal colonnello Mario Guariglia.

A ciò si aggiungono 20 sequestri e 193 persone denunciate nel 2023 al cospetto di 91 denunce e 9 sequestri nei primi mesi del 2024.

A sottolineare l’importanza del lavoro svolto da parte dei carabinieri forestali nel Cilento, così come in altre aree protette d’Italia, è stato il comandante della Regione Carabinieri Forestali della Campania, Ciro Lungo: «Il Parco del Vesuvio e il Cilento, in particolare la costa, affrontano vari problemi, tra cui gli abusi edilizi, sebbene l’azione di controllo degli ultimi trent’anni abbia limitato molte attività irregolari. Nel Cilento, tuttavia, gli incendi boschivi estivi rappresentano la principale problematica».

Gli incendi, infatti, sono la seconda minaccia nel cuore dell’area protetta a sud di Salerno, con 89 episodi accertati che hanno portato alla denuncia anche di 5 persone nel 2023, mentre nell’anno in corso sono già 13 i reati incendiari riscontrati nell’ambito dell’attività di salvaguardia del territorio che vede impegnati i 18 nuclei dei Carabinieri Parco del Cilento, dalla costa all’entroterra.

«Lungo la fascia costiera, l’abusivismo edilizio rappresenta la problematica più significativa, che abbiamo ereditato con l’istituzione del Parco - ha aggiunto il colonnello Guariglia, alla guida dei carabinieri forestali del Parco del Cilento - ci sono aree particolarmente compromesse ma per fortuna esistono ancora zone integre. Questo fenomeno è sicuramente meno diffuso nelle aree interne. Un altro attacco al territorio è rappresentato dagli incendi boschivi, specialmente nel periodo estivo. Anche se siamo riusciti a contenere i danni in termini di superficie bruciata, il numero di episodi e tentativi di incendi purtroppo si ripete più o meno simile».

Resta, quindi, alta la soglia di attenzione nelle attività di sorveglianza, prevenzione e controllo del territorio tant’è che solo in materia di contrasto agli abusi edilizi nell’area protetta sono stati oltre 15mila i controlli eseguiti nel 2023 e già oltre 4mila nell’anno in corso, numeri che crescono ulteriormente se si va a sommare la restante attività operativa dei militari forestali che comprende, tra gli altri, anche interventi di tutela della fauna, della flora, di contrasto all’inquinamento ambientale e di anti-bracconaggio.