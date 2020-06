Sigilli di sequestro e sospensione dei lavori edilizi in via Orta Loreto e via Campia. Denunciati i proprietari. È quanto emerge dal monitoraggio degli abusi effettuato dall'ufficio tecnico del Comune sul territorio. Secondo quanto riportato nel report di maggio, gli addetti della vigilanza urbanistica hanno rilevato la costruzione di un muro di cinta senza autorizzazione in via Orta Loreto e di due depositi, una cisterna e un container in via Campia. Gli esecutori delle opere sono stati denunciati e a loro è stato intimato lo stop immediato dei lavori. © RIPRODUZIONE RISERVATA