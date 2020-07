Assolti dopo 12 anni di calvario giudiziario perché «il fatto non sussiste». È arrivato ieri pomeriggio il verdetto della Corte d’Appello che ribalta la sentenza con cui nel settembre 2016 i giudici della terza sezione penale del tribunale di Salerno condannarono i protagonisti di un presunto giro di pedofilia ai danni di tre fratellini indicati dalla procura vittime di selvaggi stupri di gruppo che sarebbero stati filmati e commercializzati. Contro gli imputati c’erano le accuse dei bambini smontate solo in Appello da una perizia secondo cui le «procedure di ascolto» alle quali i piccoli sono stati sottoposti «non possono essere ritenute affidabili» e potrebbero anzi «avere indotto i minori al travisamento dei fatti».



Era stato lo stesso procuratore generale Carmine Olivieri, lo scorso giugno, a chiedere sulla base delle conclusioni dei consulenti, l’assoluzione per i sette imputati condannati tutti all’esito del processo di primo grado a pene esemplari. Il Pg, sulla base degli elementi emersi all’esito della rinnovazione del dibattimento chiesta e ottenuta dai legali della difesa, gli avvocati Stefania Pierro, Anna Sassano, Agostino Allegro, Orazio Tedesco e Pina Strada, aveva ribaltato le conclusioni a cui erano giunti i giudici della terza sezione penale del tribunale di Salerno (Presidente De Luca, a latere Troisi e Celotto) che non fecero sconti a nessuno. Così ieri, dopo le ultime arringhe della difesa, i giudici (Mancini, Perrotta e Giocoli) si sono chiusi in camera di consiglio. La riserva è stata sciolta pochi minuti dopo le 16 del pomeriggio di ieri davanti al collegio difensivo: tutti assolti, il fatto non sussiste. © RIPRODUZIONE RISERVATA