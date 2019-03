Domenica 31 Marzo 2019, 06:15

TRAMONTI - La sua audizione è durata quasi tre ore, interrotta ogni tanto da qualche momento di silenzio o comprensibile stanchezza. Ma nel rispondere a suo modo, in modalità protetta, alle tante domande poste da una consulente, che raccoglieva i quesiti del gip, del pubblico ministero e degli avvocati della difesa, la minore coinvolta in una storia di abusi, ha confermato in un incidente probatorio - l’assunzione anticipata della prova - le accuse nei riguardi della sua famiglia. Sullo sfondo c’è l’indagine condotta dalla procura dei minori di Salerno, che vede indagati per violenza sessuale di gruppo padre e madre della piccola, fratellastro e cognata. Violenze di vario tipo, abusi e maltrattamenti, che la piccola avrebbe subito dall’età di 5 anni, a loro volta maturati in un contesto di forte degrado ambientale e sociale, in una casa di Tramonti. Le prime attività erano partite nel 2017, con il lavoro degli assistenti sociali e dei magistrati, concentrati inizialmente su un caso di maltrattamenti. Poi erano arrivate le prime confidenze della piccola, che sarebbe stata picchiata, punita e obbligata alle pulizie di casa e ad accudire la sorellina più piccola. L’esperto nominato dal gip ha permesso di filtrare le domande delle parti fatte alla minore, che con la sua testimonianza ha ripercorso momenti di quotidianità con gli attuali indagati: orari, luoghi, le persone che avrebbero avuto a che fare con lei, le presunte violenze - siamo ancora nella fase preliminare dell’indagine - gli abusi, a tratti di natura estrema, che una parte della sua famiglia avrebbe commesso nei suoi riguardi