Martedì 8 Ottobre 2019, 06:20 - Ultimo aggiornamento: 08-10-2019 06:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Presunti abusi, ma anche violenza sessuale, su una bimba minorenne: la procura di Salerno ha chiuso l’indagine nei confronti di quattro persone, con accuse a vario titolo di violenza sessuale aggravata, ma anche di maltrattamenti. Tra le persone che rischiano il processo ci sono il padre e la madre della bimba, poi il fratellastro e la moglie di quest’ultimo. Entrambi questi due con obbligo di dimora, dopo una precedente misura cautelare. L’inchiesta fu condotta dai carabinieri del comando di Salerno. La vittima, presunta, una bimba minorenne, avrebbe subito violenze sin dall’età di 5 anni. I primi controlli e verifiche furono avviati nel 2017, con il lavoro congiunto di assistenti sociali e procura per i minori a concentrarsi su un caso di maltrattamenti, a seguito del quale sarebbero poi emersi indizi per contestare altri reati, come quelli di natura sessuale. Le due bimbe di quella famiglia furono prelevate ed affidate ad altre persone, come vuole la prassi. Tra gli indagati il padre della piccola, un 62enne, insieme alla moglie, ed altre due persone. Stando a quanto contestato dalla procura, la minore avrebbe vissuto in condizioni di grande degrado in casa, con l’obbligo di svolgere servizi domestici e di badare alla sorella più piccola. In seguito, sarebbe stata oggetto di abusi sessuali da parte di alcuni componenti della sua famiglia.