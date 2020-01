Ultimo aggiornamento: 08:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un uomo di 35 anni è indagato dalla procura di Nocera Inferiore per violenza e atti sessuali nei confronti di una minorenne. Sullo sfondo dell’indagine, in via di conclusione da parte dell’organo inquirente, vi è il rapporto tra un uomo, maestro di equitazione, ed una ragazzina, che all’epoca dei fatti aveva l’età di quindici anni. Secondo le contestazioni, i fatti si sarebbero consumati nella città di Cava de’ Tirreni , a cavallo tra il 2017 e il 2018, partendo dal mese di ottobre fino a quello del luglio successivo. La procura ha chiesto anche un incidente probatorio per «congelare» la testimonianza della minore, per poi utilizzarla, in un secondo momento, durante il dibattimento. Stando all’ipotesi dell’accusa, con un’indagine nata dalle confidenze della piccola alla famiglia, con contestuale e successiva denuncia, l’uomo avrebbe approfittato del suo ruolo e dell’influenza che aveva sulla minore, per approfittare di lei.L’indagato è residente nella provincia di Caserta . Stando alla denuncia, svolgeva il ruolo di istruttore di equitazione (l’utilizzo ai fini sportivi del cavallo), aiutando la piccola con quella che era una sua passione. Nel caso specifico, così come contesta il sostituto procuratore titolare del fascicolo,- contestatagli come aggravante -. La minore, temendo di perdere il suo istruttore di equitazione e dunque, di rinunciare a svolgere quell’attività sportiva, sarebbe stata costretta a subire palpeggiamenti ma anche altro, dall’uomo, senza poter reagire. In questo caso, l’indagato avrebbe approfittato e abusato della condizione di inferiorità fisica e psichica della persona offesa, per soddisfare - sempre secondo le accuse - le sue volontà.