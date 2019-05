Venerdì 10 Maggio 2019, 06:45 - Ultimo aggiornamento: 10-05-2019 07:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nel processo che vede imputato un uomo di 69 anni, accusato di aver abusato sessualmente della nipote e in un’occasione, anche della sua amichetta, spunta una seconda persona. Un uomo senza identità, la cui esistenza sarebbe stata raccontata dalle vittime, entrambe di età minore, al consulente della procura e a quello di parte. Quest’uomo sarebbe stato visto più volte nei pressi del palazzo dove vivevano le due. Avrebbe anche provato ad approcciarle, fino a quando non fu notato da una vicina di casa. La presenza di quello sconosciuto - secondo i consulenti - potrebbe aver rappresentato un elemento di suggestione nelle due ragazzine. La circostanza è emersa giorni fa, in udienza al tribunale di Nocera Inferiore, con il processo alle battute finali. Insieme all’anziano, è imputata anche la madre di una delle due minori, accusata di non aver badato alla figlia, permettendo gli abusi del nonno, che altro non è che il padre della madre della vittima.