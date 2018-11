Giovedì 22 Novembre 2018, 06:45

Era stato accusato di abusi sessuali sulla nipotina di meno di dieci anni. Dieci anni e sei mesi, è anche la richiesta di pena richiesta per lui dal pm nell’udienza di ieri, dinanzi ai giudici della prima sezione penale, presidente Montefusco. Per P.A., originario di Vietri sul Mare ma residente a Salerno, è nel tardo pomeriggio di ieri è finito un incubo: è stato assolto da tutte le accuse per non aver commesso il fatto. A difenderlo, l’avvocato Michele Sarno. La nipotina, figlia di un figlio, viveva in Germania.Le violenze, secondo la denuncia presentata contro il nonno, oggi 82enne, sarebbero state consumate a Salerno e a Melzum in Germania fino a gennaio 2010 quando i genitori avrebbero poi presentato una denuncia contro l’anziano. L’uomo, per costringere la bimba, che allora aveva meno di 10 anni, l’avrebbe anche minacciata, secondo le accuse della Procura: «Se non ti fai toccare metto in pericolo tutta la tua famiglia». A testimoniare a favore dell’uomo sarebbe stata proprio la ginecologa che ha visitato la piccola e per la quale non la bambina non era stata deflorata.