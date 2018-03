Giovedì 1 Marzo 2018, 06:50 - Ultimo aggiornamento: 01-03-2018 06:55

Assolto, con formula piena, un medico del pronto soccorso dell’azienda ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona, che era stato accusato di violenza sessuale. La sentenza è stata emessa ieri pomeriggio dai giudici della Corte di appello di Salerno che hanno ribaltato il verdetto di primo grado che aveva condannato il professionista (difeso dagli avvocati Silverio Sica e Carlo Taormina) a due anni con pena sospesa. Ci sono voluti, però, 13 anni tra indagini e processi per arrivare alla sentenza di assoluzione per il dottor Giovanni De Vita. Le indagini partirono dalla denuncia della presunta vittima, all’epoca 17enne, che nell’aprile 2005 si recò al pronto soccorso del nosocomio cittadino lamentando forti dolori addominali: secondo quanto raccontato dalla ragazza, il medico non si limitò a visitarle l’addome ma le palpeggiò anche la zona pelvica. Dopo la visita, la ragazza trovò un bigliettino con scritto il numero di telefono del dottore che la invitava ad uscire con lui con la promessa di un regalo (500 euro) e la stranezza, evidenziata in arringa dai difensori del De Vita, fu che la ragazza in una prima denuncia al Drappello ospedaliero parlò solo del biglietto e non di aver subito palpeggiamenti. Cosa che raccontò solo in un secondo momento. Inoltre un consulente nominato dai giudici ha chiarito che la visita medica fu effettuata in modo corretto.