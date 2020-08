Arrestato per atti sessuali nei confronti di un ragazzo di 17 anni. In manette un meccanico del Vallo di Diano, un paese del sud del comprensorio. Stando all’accusa e a quanto ricostruito dai carabinieri di Sala Consilina, guidati dal capitano Acquaviva, il 47enne meccanico prima ha costretto il 17enne a carezzarlo nelle parti intime, poi lo avrebbe minacciato, anche investendolo, per evitare che lo denunciasse.

Ma il ragazzo ha raccontato tutto al padre, che ha sporto denuncia ai carabinieri.

Al centro delle indagini anche alcune immagini hard inviate al giovane dall’insospettabile meccanico. Il fatto è accaduto circa un mese fa. Il 17enne si è recato dal meccanico per far controllare il suo scooter. Al termine delle riparazioni, e dopo un giro di prova sul veicolo, il meccanico ha chiesto al giovane di andare a prendere insieme un aperitivo, era tardi pomeriggio, in un bar di un paese vicino all’officina. Ma invece di tornare verso l’officina, il meccanico alla guida dell’auto, con il giovane a fianco, si è diretto verso alcune strade di montagna, nonostante il ragazzo dicesse di voler tornare a casa. Giunti in una zona isolata ha chiesto al giovane di carezzarlo tra le parti intime, poi lo ha riaccompagnato a casa, minacciandolo per evitare che denunciasse il tutto. Non solo. Il meccanico gli ha inviato anche messaggi, alcuni con foto di organi genitali maschili. E ancora in un’occasione - per intimorirlo così che non lo denunciasse - lo avrebbe investito, mentre il diciassettenne era a bordo dello scooter, facendolo cadere e provocandogli lesioni. Dopo alcuni giorni, il giovane ha deciso di dire tutto al genitore, che ha denunciato quanto avvenuto ai carabinieri della locale stazione. In seguito alla denuncia gli inquirenti hanno fatto scattare le indagini, sequestrato i messaggi e ricostruito quanto avvenuto.

