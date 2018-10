Abusi sessuali sui nipotini «Sette anni allo zio orco»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 4 Ottobre 2018, 08:42

Chiesti sette anni di carcere per lo zio che avrebbe abusato dei nipotini. Un maschietto ed una femminuccia costretti, secondo le accuse, ad avere rapporti anche tra loro. E non solo a subirli. Contatti, abusi sessuali, non rapporti completi ma comunque violenze che hanno enormemente turbato i minori anche per lo stretto grado di parentela (l'imputato è il fratello di uno dei due genitori delle vittime). A carico del paramedico, originario di Campagna ma da anni residente a Roma per lavoro, è in corso il rito abbreviato davanti al gup del Tribunale di Salerno, Piero Indinnimeo, che dovrà decidere sulla richiesta avanzata ieri dalla pubblica accusa.La turpe vicenda venne alla luce a settembre dello scorso anno quando il 40enne venne arrestato su disposizione del gip Stefano Berni Canani che accolse la richiesta del magistrato Elena Cosentino, ma le indagini erano iniziate prima in seguito alla denuncia dei genitori dei piccoli (che all'epoca dei fatti, tra la primavera del 2015 e l'estate dell'anno successivo, non avevano ancora compiuto 14 anni) che si erano accorti che qualcosa nei figli non andava.