Abusivismo edilizio anche il pollaio è fuori norma

Duecentotrentadue denunce, 51 sequestri, un arresto per violazione dei sigilli. Sono i numeri dell’attività svolta dai carabinieri della compagnia di Amalfi in Costiera nel corso dello scorso anno, il 2021. È proprio la lotta all’abusivismo edilizio che diventa il perno fondamentale per salvaguardare anche l’assetto idrogeologico del territorio da troppi anni martorizzato. L’abusivismo, a quanto sembra, visti i dati e visti anche gli ultimi interventi, è la regola in Costiera. Basti pensare che, la settimana scorsa, sempre i carabinieri del capitano D’Angelantonio, hanno sequestrato persino un pollaio ed una serra, destinata a coltivazione ortofrutticole a Conca dei Marini, entrambi abusivi. E sottoposti a sequestro, anche se saranno garantire le condizioni di vivibilità degli animali, anche questi sequestrai. Con l’avvicinarsi della stagione estiva i controlli saranno ancora più pressanti per evitare ulteriori irregolarità e scorciatoie sugli interventi.