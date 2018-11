CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 10 Novembre 2018, 12:00

Quarantuno persone denunciate complessivamente tra fra proprietari, tecnici e responsabili di imprese edili e ben 17 sequestri operati tra Amalfi, Atrani, Furore, Tramonti, Ravello, Scala e Positano, costituiscono il bilancio di una serie di operazioni condotte dai carabinieri in Costiera amalfitana. Qui, i militari delle stazioni dipendenti, hanno bloccato una serie di opere ritenute abusive tra manufatti abitativi, modifiche rivelatesi irregolari, difformità rispetto alle autorizzazioni. E tra i cantieri finiti sotto la lente d'ingrandimento anche un chiosco, una strada e ben due piscine una delle quali a Positano. Ma non è tutto, perché l'attività condotta, con l'ausilio dei tecnici comunali, dai carabinieri della compagnia di Amalfi, coordinati dal capitano Roberto Martina, avrebbe persino evidenziato posizioni di recidività di alcune delle persone deferite alla procura di Salerno per reati di natura urbanistica e ambientale. Maturati nell'ambito dell'azione di contrasto al fenomeno dell'abusivismo edile, i numerosi sequestri preventivi, con relative denunce a piede libero di proprietari e direttori dei lavori, sono stati operati in un'ampia fascia del territorio della Costiera amalfitana che come è ben noto è riconosciuta Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco.