Avevano scelto una bell’area in riva al mare a Camerota per accamparsi, pensando di sfuggire all’occhio indiscreto delle forze dell’ordine, invece sono stati scoperti e sono finiti nei guai. Ieri mattina i carabinieri del maresciallo Francesco Carelli e i vigili urbani comandanti dal sovrintendente Giovanni Cammarano hanno fatto irruzione sulla spiaggia della Marina delle Barche e hanno smantellato un accampamento messo in piedi da un gruppo di extracomunitari. Il blitz è stato eseguito mentre erano presenti sul posto i responsabili dell’occupazione abusiva del demanio. Ognuno di loro è stato fermato, identificato e perquisito. Avevano utilizzato quel tratto di spiaggia nel centro abitato per tutti i loro bisogni quotidiani, dal riposare al lavare e stendere panni, che sono stati trovati su una staccionata. L’area veniva utilizzata anche come gabinetto. Nel corso dei controlli è stata rinvenuta anche merce contraffatta. Oggetti pronti per essere venduti sulla spiaggia di Marina di Camerota. © RIPRODUZIONE RISERVATA