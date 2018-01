Accattonaggio con i cani: allontanato un uomo dalla polizia municipale

Giovedì 4 Gennaio 2018, 17:00 - Ultimo aggiornamento: 04-01-2018 17:00

Allontanato un uomo che faceva accattonaggio con un cane dalla polizia municipale di Battipaglia. L'operazione è scattata questa mattina al mercato che si svolge attorno allo stadio Pastena. Gli agenti della polizia municpale di Battipaglia, diretti dal tenente colonnello Gerardo Iuliano sono stati allertati dai passanti che hanno notato l'uomo che effettuava l'accattonaggio con alcuni cuccioli di cani. Un'attività del tutto illecita e quindi i vigili urbani hanno sanzionato l'uomo per non aver rispettato il Regolamento Comunale in merito alla tutela degli animali. Inoltre all’uomo è stato contestato l’ordine di allontanamento, il cosiddetto Daspo urbano con una sanzione di 100 euro e, nel caso in cui l’uomo venga sorpreso a continuare tale attività sarà elevata un’ulteriore sanzione di 300 euro oltre al Daspo per ulteriori 6 mesi con informativa di reato. Nel frattempo i cani, invece, sono stati affidati ad un’associazione di amici dei cani e la cagna, che ogni volta viene utilizzata per l’accattonaggio, è stata sterilizzata.