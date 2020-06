LEGGI ANCHE

NOCERA INFERIORE. E' stato denunciato a piede libero libero per falso in atto privato un geometra Cava de' Tirreni, di 38 anni, a seguito di un'attività d'indagine condotta dagli uomini della polizia municipale di Nocera Inferiore. Mesi fa, l'uomo aveva presentato una richiesta di accesso agli atti, con la firma del proprietario dell'immobile deceduto nel mese di ottobre del 2019, all'attenzione dell'ufficio tecnico del comune di Nocera Inferiore. A seguire, i vigili avevano ricevuto un esposto dove venivano segnalate criticità rispetto all'appartamento e ad una serie di atti, sui quali venivano fatti emergere dei dubbi, riguardo la compravendita dell'immobile.A quel punto i vigili avevano svolto una serie di verifiche, per poi convocare il professionista qualche giorno fa, negli uffici del comando.Lì, hanno scoperto che la firma dell'uomo era apocrifa. Il titolare che era infatti deceduto, non avrebbe mai sottoscritto il documento in calce alla richiesta.Sulla proprietà e gli interessi che pure ruoterebbero intorno ad essa, i vigili urbani hanno avviato un'attività d'indagine, mentre il 38enne è stato denunciato a piede libero alla Procura di Nocera Inferiore.L'ipotesi d'accusa è falso in atto privato. La richiesta era stata presentata allo Sportello unico di edilizia del Comune di Nocera Inferiore. Allo stato la vicenda è al centro, dunque, di un procedimento penale, in ragione del fatto che si cerca ora di capire se vi siano altri soggetti interessati all'immobile o eventuali complici coinvolti.