Venerdì 18 Maggio 2018, 12:34 - Ultimo aggiornamento: 18-05-2018 12:34

Accetta una richiesta di amicizia su Facebook e viene ricattato con immagini hard. È accaduto a un 49enne di Capaccio Paestum che, dopo avere accettato la richiesta di amicizia da parte di una certa Rebeca, ha iniziato a chattare con lei. Sembrava semplicemente un modo per fare conoscenza, come spesso avviene attraverso i social network. Invece, dopo qualche scambio di battute, la donna ha avviato una videochiamata. L'uomo, per nulla insospettito, e del tutto ingenuamente, tant'è che mentre chattava era in compagnia di sua moglie, ha accettato la videochiamata, ritrovandosi davanti una bella ragazza bruna, di circa trent'anni, a seno nudo. La ragazza indossava soltanto degli slip, non parlava e si toccava il seno. Poi la videochiamata si è interrotta, e subito dopo all'uomo sono arrivate richiste di denaro e immagini che lo ritraevano mentre guardava il video. Se non avesse pagato, le avrebbero diffuse, era la minaccia. La prima richiesta è stata di 1.500 euro, poi è scesa a 650 e infine a 400. Ma il 49enne si è subito diretto in caserma per denunciare l'accaduto ai carabinieri.