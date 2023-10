Acciaroli, diportisti in difficoltà: immediati i soccorsi di una motovedetta

Nel primo pomeriggio di oggi, a seguito di una segnalazione telefonica pervenuta al numero di emergenza 1530, si apprendeva della presenza presso il litorale di Acciaroli di una imbarcazione da diporto con 4 persone a bordo con il motore in avaria e quindi alla deriva e non idonea a rientrare in sicurezza in porto.

Verificata la segnalazione, veniva immediatamente disposto l’invio sul luogo delle dipendente motovedetta della Guardia Costiera, la quale non appena giunta sul posto provvedeva a dare assistenza ai diportisti, i quali venivano recuperati in sicurezza a bordo dell’unità di soccorso.

Una volta accertato che i diportisti non avevano bisogno di particolari cure mediche, l’unità da diporto veniva assistita al fine di condurla in sicurezza in porto onde evitare che la stessa, lasciata alla deriva, potesse rappresentare un pericolo per la sicurezza della navigazione.

Al termine delle operazioni di soccorso, i 4 diportisti venivano condotti presso il porto di Acciaroli, senza alcuna ulteriore necessità di assistenza.