Acciaroli, nuovo nido di tartaruga marina: a scoprirlo gli addetti alla pulizia

Nuovo nido di Caretta Caretta nel Cilento. E’ stato scoperto, stamattina, lungo l’arenile di Acciaroli da un addetto alla pulizia della spiaggia. L’area è stata subito individuata e protetta dai volontari dell’Enpa e di Legambiente. E’ il 12esimo nido in Campania.

«Questa notte lontano dagli occhi indiscreti di tutti, una splendido esemplare di tartaruga Caretta Caretta ha scelto la nostra bellissima spiaggia di Acciaroli per deporre le sue uova - spiega il sindaco, Stefano Pisani - A scoprire il nido sono stati gli attenti e pronti operatori ecologici della Sarim S.r.l. che per scelta aziendale sono stati formati al Museo Vivo del Mare di Pioppi proprio all'avvistamento dei nidi di Caretta Caretta nel corso delle attività di pulizia degli arenili.

Adesso non ci resta che attendere, facendo molto attenzione a preservare il nido!».

Nella speciale classifica delle nidificazioni c’è al primo posto Marina di Camerota con 5 nidi.