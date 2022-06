Accoltella due carabinieri: malvivente fugge e viene arrestato

Un malvivente questa mattina ha accoltellato due carabinieri a San Gregorio Magno. Il pregiudicato ha colpito i militari con un taglierino ferendoli in più parti del corpo. I due carabinieri sono stati soccorsi e trasportati in ospedale e gli sono state medicate le ferite riportate. Le condizioni di salute dei carabinieri non sono preoccupanti. Il pregiudicato, a cui i militari accoltellati dovevano notificare un provvedimento giudiziario, è fuggito tra le campagne si è rifugiato sulla tettoia di una legnaia che è stata circondata dai carabinieri e poi è stato arrestato.

