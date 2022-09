Accoltella il padre, arrestato per tentato omicidio nel Salernitano

Nella serata di ieri un 30enne di Polla è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio. Ha accoltellato, per futili motivi, il padre. A fermarlo alcuni vicini che hanno bloccato il giovane e chiamato i carabinieri. Sul posto sono arrivati subito i militari della locale stazione, i carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, Nucleo operativo e Aliquota Radiomobile oltre che una pattuglia della Polizia Stradale e della Municipale. Il ferito colpito da diversi fendenti è stato portato al vicino ospedale di Polla. Non è in pericolo di vita. Il 30enne bloccato e poi ammanettato è accusato di tentato omicidio.