Un accoltellamento si è verificato ad Eboli. Un malvivente ha colpito, più volte, con un coltello un uomo in via Nobile. Il ferito è stato soccorso dai sanitari del 118 e lo hanno trasportato in ospedale. Sull'episodio indagano i carabinieri della compagnia di Eboli, diretti dal capitano Emanuele Tanzilli, che hanno acciuffato l'accoltellatore e lo hanno condotto in caserma.