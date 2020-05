Pizzaioli, padre e figlio, aggrediti ed accoltellati da due fratelli davanti alla loro pizzeria in pieno centro cittadino, a Sarno. Tra gli accoltellatori vi è uno dei minori responsabili del rogo che distrusse la collina del Saretto lo scorso 20 settembre. Si indaga per ricostruire l’esatta dinamica del gravissimo episodio di violenza. Il fatto è accaduto nella tarda serata di mercoledì, quando in via Nunziante, dinanzi alla nota pizzeria, è nato un battibecco.



Da una prima ricostruzione, sembra che i due giovani camminando lungo il marciapiedi che costeggia l’attività di ristorazione abbiano iniziato a provocare per futili motivi i gestori della pizzeria con parolacce e sputi all’indirizzo del figlio del proprietario. I due pizzaioli avrebbero reagito e da lì la lite sarebbe finita fuori controllo con spintoni e schiaffi da entrambe le parti. Uno dei due giovani, si sarebbe poi allontanato per ritornare sul luogo della lite armato di un coltello. I fendenti hanno raggiunto il padre ad una mano ed il figlio due volte alla schiena. © RIPRODUZIONE RISERVATA