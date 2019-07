Mercoledì 3 Luglio 2019, 17:30 - Ultimo aggiornamento: 03-07-2019 17:38

Lite con accoltellamento tra due minorenni a Polla, un 16enne di Sant'Arsenio è stato trasferito all'ospedale di Polla ferito in modo lieve. A colpirlo all'orecchio un coetaneo di Polla bloccato in pochi minuti dai carabinieri della stazione di Polla guidati dal maresciallo Giovanni Cunsolo. La lite avvenuta nei pressi di piazza Antonio Forte intorno alle 16 è scoppiata per futili motivi. Accertamenti in corso.