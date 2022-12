Accoltellato davanti alla pizzeria al rione Petrosino: uomo in ospedale

Un uomo di 32 anni è stato accoltellato nella tarda serata di ieri a Salerno.

L'aggressione, secondo una prima ricostruzione, è avvenuta poco prima di mezzanotte in via Luigi Liguori, nel rione Petrosino, nei pressi di una pizzeria.

Secondo quanto riferito dal 32enne agli agenti della Polizia di Stato intervenuti, l'uomo avrebbe avuto un litigio con uno sconosciuto; quest'ultimo lo avrebbe poi colpito alle spalle con un coltello, per poi scappare e far perdere le sue tracce.

Trasportato all'ospedale Ruggi d'Aragona in chirurgia d'urgenza, è stato giudicato guaribile in 15 giorni. Sull'accaduto sono in corso accertamenti da parte della Squadra mobile di Salerno