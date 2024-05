Giovane accoltellato ad Eboli. L’episodio è accaduto la scorsa notte a Santa Cecilia, dinanzi un locale al culmine di una lite a cui avrebbero partecipato altre persone. L’accoltellato, 26enne battipagliese, è giunto al pronto soccorso di Battipaglia sanguinante con due ferite da arma da taglio alla gamba.

Il ferito è stato medicato e ricoverato. I sanitari hanno allertato le forze dell’ordine e sull’episodio indagano i carabinieri del comando provinciale di Salerno e della compagnia di Eboli. Il giovane accoltellato non è in pericolo di vita e sinora non ha fornito agli inquirenti alcun particolare sull’accoltellamento. Potrebbe trattarsi di un regolamento di conti. Per il momento questa è solo un’ipotesi e spetterà agli investigatori fare luce sull’episodio che poteva avere un epilogo anche più grave. Bisognerà accertare se davvero è avvenuta la lite tra i ragazzi prima dell’accoltellamento. Non è escluso che l’accoltellamento possa essere legato allo smercio di stupefacenti ma anche questa è una pista al vaglio degli investigatori che sono al lavoro per individuare gli altri protagonisti della lite e gli eventuali testimoni.

L’unica certezza è che per soccorrere il ferito e trasportarlo all’ospedale di Battipaglia non è stato allertato il 118: il ragazzo accoltellato è giunto in ospedale forse accompagnato da un amico che ha assistito all’accaduto. Gli investigatori dovranno fare luce anche su questo aspetto oltre che ricostruire il violento episodio, scoprire il movente e individuare l’accoltellatore. I carabinieri ieri pomeriggio hanno effettuato un sopralluogo a Santa Cecilia nella zona dove è accaduto l’accoltellamento per verificare se ci sono telecamere che hanno immortalato l’episodio ed anche gli eventuali protagonisti della lite e l’accoltellatore. Difficile per gli inquirenti, almeno per il momento, individuare i testimoni dell’episodio e sperano che nelle prossime ore il ferito possa fornire qualche particolare ed indizi necessari per il proseguimento delle indagini. Purtroppo, negli ultimi mesi si sono verificati altri accoltellamenti.

Un mese fa sempre ad Eboli di notte per strada dinanzi ad un bar si è verificato un altro accoltellamento a poca distanza dello svincolo autostradale e come l’altra notte fu ferito un ragazzo che fu accompagnato in ospedale. Nel frattempo, il primo cittadino di Eboli, Mario Conte, continua a chiedere maggiori controlli delle forze dell’ordine in tutta la città sia in centro che in periferia per garantire più sicurezza ai cittadini.