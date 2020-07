Accoltellò l’amante rumena dopo averla sorpresa in strada con un altro. Sconto in appello per Giuseppe Ingenito, l’infermiere 65enne del Ruggi che il 24 aprile 2019 tentò di uccidere la 38enne colpendola al petto. La sentenza è stata pronunciata ieri dai giudici della Corte d’appello del tribunale di Salerno che hanno condannato l’imputato, assistito dall’avvocato Paolo Toscano, a sei anni e dieci mesi di reclusione in luogo dei nove anni e mezzo comminati in primo grado dal gup all'esito del rito con il giudizio abbreviato. L’episodio si consumò in via Leucosia, a Mercatello quando l’uomo, pazzo di gelosia, reagì dopo aver visto la 38enne passeggiare con un altro. Ingenito scese dall’auto, l’affrontò e, dopo una lite, le sferrò un fendente colpendola al petto. Le indagini, coordinate dal pubblico ministero Roberto Penna, ricostruirono le fasi dell’aggressione grazie anche a un video, girato da un passante, che divenne presto virale sui social. La donna, che lavorava come cameriera in un albergo della zona, era intenta a passeggiare in compagnia di un collega 39enne di Capaccio. © RIPRODUZIONE RISERVATA