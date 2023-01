Accoltellò operatore di una comunità: arrestato 17enne

È stato arrestato e ristretto in una comunità tutelare il 17enne che il 13 novembre scorso tentó di accoltellare un operatore di una comunità. L’episodio accadde a Capaccio in piazza Santini. Il minorenne originario del Lazio ora dovrà rispondere dell’accusa di lesioni personali, atti persecutori e detenzione di droga. La misura cautelare è stata disposta, dal giudice presso il Tribunale per i minorenni di Salerno ed eseguirla dai militari della Stazione di Capaccio Scalo, Il minore ospite di una comunità tutelare situata nella Città dei Templi si rese protagonista dell’episodio di violenza colpendolo l’operatore con un fendente durante una lite fra ragazzi. Il minorenne si trovava con altri ospiti coetanei, il primo gruppo ha incontrato altri ragazzi sempre appartenenti della stessa comunità di recupero ma ospitati in un’altra struttura. Quando le due comitive si sono trovare a breve distanza il 17enne accrebbe avuto la reazione violenta nei confronti dell’operatore sociale. Per il giovane scattó la denuncia per tentato omicidio e detenzione abusiva di armi. Addosso aveva anche droga, alcuni grammi di hashish e un bilancino di precisione. Il 17enne ospite della comunità tutelare capaccese era già destinatario di un ordine di cattura da parte del Tribunale dei minori di Roma. Le indagini dei militari della compagnia di Agropoli sono state volte anche a capire il perché della reazione così violenta. Ora è arrivata la decisione è del Giudice ed è stato trasferito in altra comunità.