Accoltellò un commerciante subito a processo

Lo aveva minacciato più volte, pretendendo soldi in modo immotivato e reiterato. Poi lo aveva accoltellato, al termine di un litigio. Finisce a processo per tentato omicidio un cittadino indiano, B.V. di 52 anni, che il 10 settembre scorso accoltellò un suo connazionale, titolare di un esercizio commerciale di «money transfer» a Nocera Inferiore, in via Nicotera. L’uomo risponde di tentato omicidio e tentata estorsione, secondo una richiesta di giudizio immediato a firma della Procura. La sera dell’episodio, l’imputato aveva nuovamente tentato di estorcere denaro al titolare del negozio. Quest’ultimo si era però rifiutato, facendo scattare la reazione del 52enne. Da un borsello estrasse un coltello di colore marrone con lama da circa 10 centimetri e manico di 12, colpendo con violenza il commerciante. Le coltellate lo ferirono alle spalle, procurandogli nello specifico «vasta ferita lacero-contusa con lesione parziale del deltoide braccio destro e altra ferita all’emitorace sinistro altezza del polmone sinistro, penetrante per alcuni centimetri senza lesioni pleuriche». In ospedale, il commerciante rimediò ben cinquanta punti di sutura.

