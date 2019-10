Venerdì 11 Ottobre 2019, 06:45

Milletrecento furti in tutto il territorio nazionale, 8.000 accumulatori sottratti per un danno economico alla Tim, di circa tre milioni di euro per il solo reintegro degli accumulatori rubati in due anni (2016/2017). Di questi solo un migliaio sono stati recuperati e restituiti. Sono i numeri dell’operazione portata a termine dagli uomini della Guardia costiera della capitaneria di Salerno, agli ordini del comandante Giuseppe Menna, e che ha portato ai domiciliari dieci persone ritenute, a vario titolo, membri di diversi gruppi dediti al furto degli accumulatori e alla successiva commercializzazione a nero in Burkina Faso. Un’operazione che il procuratore aggiunto Luigi Alberto Cannavale non ha esitato a definire «importante per la sicurezza nazionale» facendo riferimento alle priorità di questo tipo di indagine, individuato dallo stesso ministero dell’Interno per evitare black out telefonici. Mentre il comandante Menna non si risparmia in complimenti anche agli uomini della guardia di finanza del comando regionale che hanno fornito supporto tecnico e logistico.