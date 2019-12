Era finito a processo per calunnia ma, secondo il gup Giandomenico D'Agostino il fatto non costituisce reato. Vittime delle sue presunte calunnie, secondo la procura di Salerno, sarebbero stati alcuni agenti e funzionari dell'Ufficio immigrazione della questura. Ma Gaetano Leone, assistito dall'avvocato Ivan Nigro, è stato assolto.

La vicenda ha origine la scorsa primavera, Leone è il rappresentante della Ermes Accoglienza srl, un centro di Monte di Eboli.Avrebbe accusato i poliziotti di aver avuto, nei riguardi di un ragazzo ospite presso la sua struttura, un comportamento «diverso» rispetto ad altri due extracomunitari richiedenti protezione internazionale. Nei confronti del suo "ospite" - secondo una lettera inviata da Leone al responsabile dell'Ufficio - avrebbero chiesto l'espulsione mentre lui aveva dichiarato di aver presentato la documentazione di domicilio presso la sua struttura e che nonostante ciò il giovane sarebbe stato accusato di aver commesso un illecito non avendo dimestichezza con le pratiche amministrative. Dopo aver accusato i funzionari di aver sbagliato la pratica, secondo la procura Leone avrebbe anche messo per iscritto il diverso comportamento che la polizia avrebbe avuto nei confronti degli stranieri. Di qui la denuncia. Le motivazioni della decisione del magistrato saranno depositate tra quaranta giorni. © RIPRODUZIONE RISERVATA