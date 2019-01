Giovedì 17 Gennaio 2019, 06:55

In rottura con l’ex marito, lo denuncia in ospedale e ai carabinieri poi per violenza sessuale sulla propria figlia. Ma le accuse erano false. Ora è finita a processo per calunnia. La storia risale al 30 ottobre 2017, a Nocera Inferiore. L’imputata, rinviata a giudizio dal gup due giorni fa, al termine dell’udienza preliminare, è una 24enne napoletana, residente nell’Agro nocerino sarnese. La donna era già separata formalmente dal suo ex compagno, ma ora dovrà difendersi dall’accusa pesante di calunnia. Per lei il processo comincerà il prossimo 16 maggio, in composizione monocratica, dinanzi al giudice Palumbo. Prima al personale dell’ospedale «Umberto I» di Nocera Inferiore e, successivamente ai carabinieri del reparto territoriale, la giovane riferì quel giorno che la figlia minore era stata vittima di abusi sessuali da parte del padre. Pur sapendolo innocente. Ma le prime attività dei carabinieri non trovarono alcun riscontro. Così anche in ospedale, dove pure furono svolti degli accertamenti investigativi. Messa alle strette, la giovane fu costretta a riferire ai miliari un’altra versione, smentendo quella precedente.