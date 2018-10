Giovedì 25 Ottobre 2018, 06:30 - Ultimo aggiornamento: 25-10-2018 06:50

Dopo tre anni di battaglia giudiziaria, ha visto riconosciuta la propria innocenza. Sono stati tre anni lunghissimi per Francesco Ammaturo, accusato dalla sua ex convivente - con la quale aveva avuto anche una bimba - di averla violentata. Un’accusa che il suo legale di fiducia, l’avvocato Marco Fortunato, ha smantellato punto per punto ottenendo dal collegio giudicante (presidente Paolo Valiante, a latere Enrichetta Cioffi e Mario Russo) l’assoluzione perché il fatto non sussiste. Ora dovrà anche ricostruire il rapporto con la piccola.Erano giovanissimi quando la loro storia era iniziata e, a causa della gravidanza della ragazza, lei aveva solo 17 anni, avevano iniziato una convivenza. Ma le cose non sono andate bene, e dopo un anno, la relazione si è interrotta. Sicuramente ci sono state discussioni e battibecchi ma un giorno lei si è presentata dai carabinieri e ha raccontato di essere stata violentata dal suo ex sotto casa. Un’accusa grave che ha dato il via ad un lungo iter giudiziario.La giovane donna ha raccontato che una sera si erano incontrati a Salerno, che lui l’avrebbe seguita a Bellizzi e sotto casa, dopo averla avvicinata per chiederle dei chiarimenti, l’avrebbe violentata. Un racconto che la stessa ha ripetuto più volte, in fase di indagini. Talvolta cadendo anche in qualche contraddizione. Nonostante tutto lui è stato rinviato a giudizio mentre la vittima - che aveva presentato la denuncia - ha deciso di non costituirsi parte civile. Fino all’altro giorno quando, al termine di un lungo dibattimento, i giudici lo hanno assolto con formula piena.