Mercoledì 16 Gennaio 2019, 06:50

Era stato denunciato e poi indagato per peculato. Il sindaco di Trentinara, Rosario Carione, è stato ieri assolto in udienza preliminare dal gup Vincenzo Pellegrino perchè il fatto non sussiste. Termina così una diatriba politica che vedeva il primo cittadino indagato per aver utilizzato, una sola volta, l'auto istituzionale del Comune per essere andato ad un incontro politico. Il sindaco ha dimostrato che quella volta aveva avuto un incontro con il presidente della Provincia per mostrargli una strada che necessitava di interventi di manutenzione.