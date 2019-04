CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lunedì 15 Aprile 2019, 12:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Cosa vogliono da me? Di cosa devo rispondere? Da cosa mi devo difendere?». Quando Enzo viene accusato di molestie sessuali nei confronti dei suoi tre figli, è esterrefatto. Incredulo. Devastato. Come il protagonista de Il Processo di Kafka, non capisce di cosa sia accusato e perché. Il mondo sembra all'improvviso girargli intorno e lui, in preda a una vertigine, non riesce a comprendere cosa stia accadendo. Non può. «Mi sono sentito perduto». Eppure, «senza aver fatto nulla di male», dovrà aspettare ben undici anni perché una sentenza gli tolga di dosso l'accusa di pedofilia. Perché i giudici scrivano nero su bianco che «il fatto non sussiste».