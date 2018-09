Domenica 16 Settembre 2018, 07:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ACERNO - Boscaiolo trovato privo di vita in un dirupo ad Acerno. L'incidente sul lavoro è costato la vita a Gaetano Savino, 47enne di Acerno, che stava tagliando la legna in un bosco in località Bardiglia tra le colline di Acerno. Il cadavere è stato rinvenuto dai colleghi di lavoro del boscaiolo che hanno allertato i soccorritori ma Savino era già deceduto. Sull'episodio indagano i carabinieri della compagnia di Battipaglia, diretti dal maggiore Erich Fasolino, che sono a lavoro per stabilire la dinamica dell'infortunio sul lavoro. La salma è stata posta sotto sequestro.