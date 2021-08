Ha un allaccio abusivo: sferra un pugno a un dipendente della Gori

Un pugno sferrato ad un dipendente della Gori costa caro ad un uomo residente a Sarno, finito a processo per volere della Procura di Nocera con le accuse di lesioni e interruzione di pubblico servizio. Stando alle accuse, l’uomo avrebbe aggredito un dipendente della società Gori, impegnata nella distribuzione e fornitura di rete idrica, durante un controllo legato ad un presunto prelievo abusivo presso un albergo.

Durante la rimozione dell’allacciamento alla rete, l’imputato sferrò un pugno al volto del dipendente, che finì in ospedale. Il sospettato fu poi arrestato dai carabinieri, finendo ai domiciliari, con la doppia accusa di lesioni e interruzione di pubblico servizio. La vittima ne ebbe per due giorni di prognosi, dopo il referto lasciato in ospedale dove lo stesso si era recato per le cure del caso. Ora il processo, ottenuto dall’organo inquirente di Nocera Inferiore al termine dell’indagine, con la citazione diretta a giudizio per l’imputato, già noto per precedenti. I fatti risalgono al mese di marzo scorso.

Il dibattimento chiarirà i motivi e le ragioni di quella violenta aggressione, consumata durante un normale lavoro di verifica da parte di un dipendente della società che si occupa della gestione idrica. Nello specifico, legato alla scoperta con contestuale ripristino di una situazione illecita. Quindi la posizione dell’imputato potrebbe peggiorare con nuovi capi di accusa.