Mercoledì 2 Ottobre 2019, 21:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tra fake news ed accuse è bagarre a Campagna sulla potabilità dell'acqua. Ieri l'ordinanza che ne ha vietato l'uso per una contaminazione, oggi polemiche a go-go. Il sindaco, Roberto Monaco, ha sporto denuncia per quanti hanno diffuso notizie "indicanti la presenza di sostanze radioattive nelle risorse idriche comunali". Dice invece che "è stata riscontrata nei campioni analizzati una carica batterica microbiologica che non genera manifestazioni cliniche di rilievo ed in via cautelativa, in attesa del ripristino dei valori predefiniti dalla normativa, è stata emessa l'ordinanza". Intanto, già sono stati eseguiti trattamenti e nelle prossime ore verranno effettuati nuovi prelievi per verificare la potabilità. Il gruppo di minoranza, con Andrea Lembo, Giulia Montera e Mauro Rizzo, denunciano invece che le analisi erano già note da 15 giorni ma solo ora si è emessa una ordinanza. Un ritardo di due settimane. Accusano di "aver esposto al pericolo i cittadini per così tanto tempo senza dare informazioni". Chiedono di conoscerne la ragione.In attesa dei nuovi prelievi, e dei chiarimenti sulla vicenda, l'acqua dell'acquedotto comunale continua a rimanere ancora off.