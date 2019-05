Martedì 28 Maggio 2019, 14:52

I carabinieri della stazione di Tramonti hanno identificato e denunciato due pregiudicati dell'hinterland napoletano per tentata truffa ai danni di anziani e commercianti del posto. A bordo di un'auto, i due avevano tentato di contrattare con un commerciante la vendita illecita di gasolio.Nel corso della perquisizione, i militari hanno trovato nell'auto anche del colorante Giallo Ossido e altri liquidi chimici grazie ai quali hanno immediatamente capito che non si trattava di gasolio ma di semplice acqua colorata, a cui i due soggetti avevano aggiunto della benzina per dare l'odore del gasolio.Le ulteriori indagini hanno permesso di individuare alcuni commercianti e un anziano ai quali era stato offerto l'acquisto ad ottimo prezzo del finto gasolio.Inoltre sono stati prelevati alcuni campioni del liquido per approdondire la composizione tramite apposite analisi chimiche.